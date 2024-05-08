‘Ellerinde kan, Biden’: Macklemore’dan Filistin şarkısı

ABD’li rapçi Macklemore, ‘Hind’s Hall’ isimli yeni parçasıyla Filistinlilere ve İsrail karşıtı protesto yapan öğrencilere destek verdi.

Listelerde zirveye çıkan ABD’li rapçi Macklemore, İsrail karşıtı protestolara ‘Hind’s Hall’ adlı yeni şarkısıyla katıldı.

Şarkı, dünyanın dört bir yanında devam eden öğrenci protestolarından esinlendi. Macklemore ayrıca Gazze’de öldürülen 6 yaşındaki Hind Rajab’a saygı duruşunda bulunuyor. Rajab, iki ay önce Gazze’de yardım beklerken bir arabanın içinde sıkışıp kalmış ve İsrail’in saldırısında öldürülmüştü.

Sanatçı, sürpriz parçasında kapitalist açgözlülük ve Amerikan siyasetinin yanı sıra müzik endüstrisinin sessizliğini de eleştiriyor.

Ayrıca klipte ABD Başkanı Joe Biden’ın görüntüsünün yayınlandığı kısımda şarkının “Lanet olsun hayır, sonbaharda sana oy vermeyeceğim” sözlerine yer veriyor.

Macklemore sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şarkının tüm gelirini UNRWA’ya (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) bağışlayacağını duyurdu.

❝Beni algoritmadan silebilirsin ama sokaktaki insanları silemezsin!

Müzik endüstrisi sessiz, sanatçılara ne oldu?❞



ABD'li ünlü rapçi Macklemore, ABD üniversitelerinde süren Filistin yanlısı eylemlere destek amacıyla 'Hind’s Hall' adında bir şarkı yaptı



Macklemore, parçanın… pic.twitter.com/4V5tIVgfGQ — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 7, 2024

Şarkının tamamı ise şu şekilde:

Siyonizm karşıtı olmanın antisemitik olduğunu iddia eden yalanları görüyoruz

Dışarıda Yahudi kardeşlerimi gördüm.

Onlarla birlikte ‘Özgür Filistin’ diye haykırıyor ve dayanışma içindeyiz

Örgütlenmek, öğrenmemek ve sonunda bağları koparmak

İşgalci bir şiddeti sürdürmek için ırk ayrımı sistemine dayanmak zorunda olan bir devlet

Son yetmiş beş yıldır tarih tekerrür ediyor.

Nakba hiç bitmedi, sömürgeci yalan söyledi

Çimenlik alana kurulan çadırlardaki öğrenciler

Avluyu işgal etmek gerçekten yasalara aykırı

Polisi ve ekibini çağırmak için bir sebep.

Soykırım sizin tanımınızda nerede yer alıyor?

Gazze’deki her üniversiteyi ve her camiyi yok etmek

Herkesi Refah’a itip bombalar yağdırmak

Kan senin ellerinde Biden, her şeyi görebiliyoruz.

Ve lanet olsun hayır, sonbaharda sana oy vermeyeceğim

Kararsızlar, gerçeği çarpıtamazsınız, buradaki insanlar birleşti

Özgürlük ufuktayken asla yenilmeyin

Yine de müzik endüstrisi sessiz, sessizlik platformunda suç ortağı