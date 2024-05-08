‘Ellerinde kan, Biden’: Macklemore’dan Filistin şarkısı

ABD’li rapçi Macklemore, ‘Hind’s Hall’ isimli yeni parçasıyla Filistinlilere ve İsrail karşıtı protesto yapan öğrencilere destek verdi.
Listelerde zirveye çıkan ABD’li rapçi Macklemore, İsrail karşıtı protestolara ‘Hind’s Hall’ adlı yeni şarkısıyla katıldı.
Şarkı, dünyanın dört bir yanında devam eden öğrenci protestolarından esinlendi. Macklemore ayrıca Gazze’de öldürülen 6 yaşındaki Hind Rajab’a saygı duruşunda bulunuyor. Rajab, iki ay önce Gazze’de yardım beklerken bir arabanın içinde sıkışıp kalmış ve İsrail’in saldırısında öldürülmüştü.
Sanatçı, sürpriz parçasında kapitalist açgözlülük ve Amerikan siyasetinin yanı sıra müzik endüstrisinin sessizliğini de eleştiriyor.
Ayrıca klipte ABD Başkanı Joe Biden’ın görüntüsünün yayınlandığı kısımda şarkının “Lanet olsun hayır, sonbaharda sana oy vermeyeceğim” sözlerine yer veriyor.
Macklemore sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şarkının tüm gelirini UNRWA’ya (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) bağışlayacağını duyurdu.
Şarkının tamamı ise şu şekilde:
Siyonizm karşıtı olmanın antisemitik olduğunu iddia eden yalanları görüyoruz
Dışarıda Yahudi kardeşlerimi gördüm.
Onlarla birlikte ‘Özgür Filistin’ diye haykırıyor ve dayanışma içindeyiz
Örgütlenmek, öğrenmemek ve sonunda bağları koparmak
İşgalci bir şiddeti sürdürmek için ırk ayrımı sistemine dayanmak zorunda olan bir devlet
Son yetmiş beş yıldır tarih tekerrür ediyor.
Nakba hiç bitmedi, sömürgeci yalan söyledi
Çimenlik alana kurulan çadırlardaki öğrenciler
Avluyu işgal etmek gerçekten yasalara aykırı
Polisi ve ekibini çağırmak için bir sebep.
Soykırım sizin tanımınızda nerede yer alıyor?
Gazze’deki her üniversiteyi ve her camiyi yok etmek
Herkesi Refah’a itip bombalar yağdırmak
Kan senin ellerinde Biden, her şeyi görebiliyoruz.
Ve lanet olsun hayır, sonbaharda sana oy vermeyeceğim
Kararsızlar, gerçeği çarpıtamazsınız, buradaki insanlar birleşti
Özgürlük ufuktayken asla yenilmeyin
Yine de müzik endüstrisi sessiz, sessizlik platformunda suç ortağı
Sanatçıya ne oldu? Ne diyeceksin?
Eğer bir plak şirketinde olsaydım, bugün beni bırakabilirdin.
Benim için sorun olmazdı çünkü kalbim sayfamı besliyor.
Ateşkes istiyorum, boş ver Drake’ten yanıt gelsin
Neyi riske atacaksın? Ne vermek istiyorsun?
Ya Gazze’de olsaydın? Ya onlar senin çocukların olsaydı?
Batı sen yokmuşsun gibi davransaydı
Dünyanın ayağa kalkmasını istersiniz ve öğrenciler sonunda ayağa kalktı, hadi yapalım