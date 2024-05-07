Elif Çakır: Vatandaş eğer AK Partili bir yakını yoksa, işe giremeyeceğini söylüyor

MYK üyesinin bu sözleri üzerine Erdoğan “Mülakatların kaldırılacağını kim söyledi?” diye sormuş ve devamında da “Mülakat bugün de yarın da kalmalı. Mülakatların kaldırılmasına dün nasıl karşı çıktıysam yarın da karşı çıkacağım” diyerek kızmış ve ilgili MYK üyesine dönerek mülakat sisteminin önemini, gerekliliğini anlatmış “Mülakat olmazsa devlette başka kişiler yuvalanır. Devletin bekası için işe alımlarda dikkat edilmeli” demiş.

Erdoğan’ın “Mülakatların kaldırılacağını kim söyledi?” sorusuna kimsenin cevap vermediği sessiz kaldıkları ortaya çıkıyor.

Mülakatların kaldırılacağını kim söyledi sorusunun cevabı gayet basit ve netti oysa:

Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi.

Ve AK Parti, yani Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin kendi partileri.

2023 genel seçimlerinde AK Partinin seçim vaadiydi, Kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılması AK Partinin 2023 genel seçimlerindeki seçim vaadiydi. 11 Nisan 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlediği AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında, kamuda işe girmek isteyen gençlerin sınavlardaki başarı sıralamalarına bakılacağını, mülakatın kaldırılacağını açıklamışlardı.

Elif Çakır’ın yazısı