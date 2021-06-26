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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Ülkemizde siyasetçiler ‘Allah affetsin’ dediğinde her şey halloluyor!

Ne oldu AK Parti’nin 3 Y ile mücadelesine?

Sayın Erdoğan sürekli “Biz yola çıkarken 3Y ile mücadele dedik, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Yolsuzluğa asla müsamaha göstermedik. Yolsuzluğun kökünü kazıyacağız. Siyasetin rant aracı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Siyaset birileri için ikbal kapısı olmayacak ” diyordu.


Yolsuzluğun kökü kazınınca bu sonuç mu çıkıyordu?

CHP’nin kamu çalışanlarının iki veya daha çok maaş almasının önüne geçecek kanun teklifi neden kabul edilmiyor? Bugüne kadar AK Parti neden böyle bir kanun çıkarmadı?

Kamu kurumlarına neden AK Partiye yakın isimler, AK Partili eski milletvekilleri, belediye başkanları, bakanlar atanıyor?

Yolsuzluğa müsamaha böyle mi gösterilmiyor?

Siyasetin rant aracı haline gelmesine müsaade edilmeyince ortaya üç maaş beş maaş alan AK Partili imtiyazlılar mı çıkıyor?

Almanya’da mesela doktora tezinde intihal yaptığının ortaya çıkması istifa ile neticeleniyor, bizim ülkemizde siyasetçiler “Allah affetsin” dediklerinde her şey halloluyor!

Elif Çakır’ın yazısı

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