Elif Çakır: Türkiye'de bu ortamın ve böyle bir hukuk güvenliğinin olduğunu kim söyleyebilir?

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Bu ülkede bu yargı sisteminde AK Partili bir belediye başkanını evine şafak operasyonu düzenlemesine imza atan bir savcının akıbeti ne olur? İlgili savcının iddianamesini kabul eden hakimin başına ne gelir?

Görev yerinden sürülmeyi göze almadan hangi savcı ve hakim bu işlemleri yapabilir?

Görülüyor ki, mesele “En çok AK Partili belediyeler hakkında soruşturma izninin verilmesi” değildir.

59 AK Partili belediye değil 200 tane AK Partili Belediye hakkında soruşturma izni verilse ne olur? Soruşturma izni göstermelik olduktan sonra…

Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevini kötüye kullanma gibi suçlardan savcılar şikayet ve iddiaları sonuna kadar soruştursun. Ama yargı yolsuzluğu, rüşveti yapanın partisine bakmadan harekete geçsin. Hakim yolsuzluk yapanın, rüşvet alanın, haksız kazanç sağlayanın partisine bakmadan hükmünü versin. Hakimin gözü kanunda olsun başka yere bakmasın.

Türkiye’de bu ortamın ve böyle bir hukuk güvenliğinin olduğunu kim söyleyebilir?

Elif Çakır’ın yazısı