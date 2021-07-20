Elif Çakır: Şu anda Erdoğan için tek önemli şey var

Bir aylık profesör liyakat ehliyet sahibi olduğundan değil bu hükümet sisteminin Cumhurbaşkanına istediği her şeyi yapabilme gücünü verdiği için rektör olabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sihirli kararnameleri sayesinde, istediğinde bir uşağı bir prense ya da bir prensi bir uşağa çevirebiliyor.

Melih Bulu ya da Melih Buluların bir anlamı, bir değeri yok bu sistemde. Öyle ya Erdoğan ne yapacaktı? Liyakat ve ehliyet ilkeleriyle asla gelemeyecekleri makamlara getirdiği kişileri görevden alırken bir de nezaket gösterip haber mi verecekti?!

Şu anda Erdoğan için tek önemli şey var. O da iktidarını devam ettirmek ve kendi tabanına ve topluma hala güçlü olduğunu gösterebilmek. O yüzden Erdoğan önümüzdeki günlerde elindeki iktidarı kaybetme korkusunu hissettikçe başka korkular yayarak bu durumu aşmaya çalışacak.

Elif Çakır’ın yazısı