Elif Çakır: Nebati’nin sözlerinin tam tersi oldu

Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati seçim arifesinde (10 Mayıs 2023) çıktığı bir televizyon programında Kur Korumalı Mevduat için “çağın buluşu” nitelemesi yapmış, seçim sonrası dönemde iktidarın para politikasında herhangi bir değişiklik yapmayacağını açıklamıştı, demişti ki:

“Politikaların setini oluşturan Cumhurbaşkanımız seçmene bir vaatte bulunuyor. Bu da faizlerin artırılmaması yönünde. Bu politikalara uygun şekilde bir yapı ile ilerleyeceğiz. Kur Korumalı Mevduat çağın buluşu oldu. Önümüzdeki dönemde de olmaya devam edecek.”

Ama tabii böyle olmadı; Nebati’nin sözlerinin tam tersi oldu, olmaya da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan para politikasında değişikliğe gitti, Merkez Bankasının, çok sınırlı da olsa politika faizini artırmasına izin verdi ve şimdi Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası eliyle Kur Korumalı Mevduattan da kurtulmaya çalışıyor.

Elif Çakır’ın yazısı