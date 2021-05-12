Elif Çakır: Nasıl bir Türkiye devraldıysa aynısı!

Sedat Peker hadisesinin AK Parti iktidarı açısından ortaya koyduğu şöyle bir gerçek var: Türkiye’yi 2002 şartlarına kavuşturma konusunda kararlı.

Nasıl bir Türkiye devraldıysa aynısı!

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Ne diyordu başbakanlığı döneminde Erdoğan:

“3 Kasım 2002’de geldik. Bizden önce eski Türkiye’de yoksulluk vardı, yolsuzluk vardı ve yasaklar vardı. Çeteler, mafyalar, kaos vardı. Krizler vardı.” ( Mayıs 2011)

“Çeteler, mafyalar bizim iktidarımızda olması gereken yere gittiler.” (Ağustos 2009)

Anlatmaya devam etsin Sedat Peker. Devam etsin de öğrenelim neler olmuş neler bitmiş.

Elif Çakır’ın yazısı