Elif Çakır: MASAK ve HTS kayıtları saldırının maddi motivasyonunu ortaya koyar ama sorunu çözmeye yetmeyebilir

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MASAK ve HTS kayıtları saldırının maddi motivasyonunu ortaya koyar ama sorunu çözmeye yetmeyebilir. MASAK ve HTS kayıtları işin para kısmını ve kimlerle iletişim halinde olduğunu ortaya çıkarır ama “ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz” “bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda kaç CHP’li telef olacak”, “CHP marjinal örgütlerin yuvası haline geldi” tehditlerinin yarattığı husumet atmosferini ortaya çıkarmaz. Ülkemizdeki her üç vatandaştan birinin işsiz olduğu, enflasyonun tavan yaptığı, vatandaşların evlerine ekmek götüremez hale geldikleri bir iklimde ekonomik krizin sebebi olarak CHP’yi işaret eden sözlerin kutuplaşmayı nasıl keskinleştirdiğini de MASAK ve HTS kayıtları ortaya çıkarmaz.

Hiçbir azmettirici, kutuplaşmanın yarattığı manevi motivasyonu olmayan birini etkileyemez, kışkırtamaz…

İktidarın ders alabilmesi için illa bir siyasetçinin bir saldırgan tarafından hayatını yitirmesi, hayatını devam ettiremeyecek duruma gelmesi mi gerekiyor?

Artık siyaset bu husumet havasını terk etmelidir, daha vahim hadiselere meydan vermemek için…

Elif Çakır’ın yazısı