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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Keşke AK Parti 18 yılın sonunda değil 18 yıl boyunca ihalelerde şeffaf davransaydı

Belediyelerin ihaleleri canlı olarak yayınlaması, ihalelerin şeffaf bir şekilde gerçekleştirecek olmaları güzel bir adım. Keşke AK Parti 18 yılın sonunda değil 18 yıl boyunca ihalelerde şeffaf davransaydı. Ayrıca belediyelerin ihaleleri şeffaf bir şekilde gerçekleştirmesi AK Parti’ye itibar kazandırır, milletle arasında yeniden güven inşa etmeye yeter mi?

Sayın Erdoğan işe mesela 190 kez değiştirdiği ihale kanunundan başlasa. İhalelerdeki rekabetsiz ortamı kaldırsa, pazarlık usulüyle ihale kapısını kapatsa.


Kamu kurumlarından 3 maaş 4 maaş 5 maaş alınmasına son verse.

Sonuçta AK Partili belediye başkanları çarşıya pazara gittiklerinde millete bütün bunları nasıl açıklayacaklar.

Elif Çakır’ın yazısı

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