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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Erdoğan yönettiği ülkenin gerçeklikle bağını koparması için yapıyor bunu

Hemen söyleyeyim benim cevabım hayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçeklerle bağını filan koparmış değil. Ve hatta kanaatim şudur ki Sayın Erdoğan Beştepe’deki fildişi kulesinden “Erdoğan gerçeklerle bağını kopardı mı” sorularına gülümsüyor olabilir.

Hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçeklikle bağını koparmadı. Bilakis Cumhurbaşkanı Erdoğan yönettiği ülkenin topyekun olarak “gerçeklikle bağını” koparması için yapıyor bunu.


Gerçeklikle bağı kopmuş bir ülkeyi yönetmek istiyor. Bütün otoriter rejimlerde böyledir. Manipülasyon yöntemleriyle hakikat ve yanlış arasındaki ayrımı yok olsun isterler. Kafalar bulansın bir müddet sonra da ne doğruydu ne yanlıştı hatırlanmasın isterler. Tarihi gerçekleri değiştirirler, işlerine, kendilerine yaradığı şekle getirirler.

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