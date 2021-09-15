Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Erdoğan, söylediklerine kendisi inanıyor mu?

Erdoğan propaganda ve algı yönetiminin bütün yöntemlerini, tekniklerini kullanıyor, tekrar ediyor, kitleleri heyecanlandıracak büyük vaatlerde bulunuyor, düşmanlar yaratıyor, kutuplaştırıyor, iddialar ortaya atıyor, dış güçler diyor, milli duyguları canlı tutmak için bütün kutsalları, değerleri siyasete alet ediyor, projeler açıklıyor, açılışlar yapıyor, kendisine oy veren kitlelerin duygularını, tutumlarını, davranışlarını sürekli kendi istediği şekilde manipüle ediyor.

Propagandada, hamasette, popülizmde sınır tanımıyor. Ama bütün bunlar işler azıcık da olsa yolunda gittiğinde işe yarayabilir. Geçmişte Erdoğan açısından işe yaramasının sebebi buydu.


Şimdi bakın kendi yakınındakiler bile 2023 Hedefleri’nden bahsetmiyor, topa girmiyor, polemiğe girmiyor, Erdoğan’ın çoğu vaatlerine, söylemlerine sahip çıkmıyor.

2023 Hedeflerini ağız dolusu savunan kaç milletvekili, bakan var?

Asıl soru şu? Erdoğan kendi söylediklerine kendisi inanıyor mu?

Elif Çakır’ın yazısı

SON HABERLER

Ev sahipleri emlakçı gibi komisyon da talep etmeye başlamış

Düzce’de özellikle üniversitenin yeni akademik yılı öncesi artan kira fiyatlarının nedenlerini araştıran Düzce Emlakçılar Derneği, daire sahiplerinin kendilerini emlakçı gibi gösterip, öğrencilerden komisyon aldıklarını tespit etti.

TTB: Bir doktor, beş dakikada bir, günde 90 hasta bakamaz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’na, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesi ve hekimlerin günde 90’dan fazla hastaya bakmak zorunda bırakılmasının ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.