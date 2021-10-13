Elif Çakır: Erdoğan sabah akşam şarkı söylese 7 milyon gencin sempatisini kazanabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde mikrofon sabah akşam şarkılar söylese 7 milyon gencin sempatisini kazanabilir mi?

10 milyon işsizin gönlünü nasıl alacak? Erdoğan 10 milyon işsizi nasıl ikna edecek? Çalıştığı halde yoksulluk çekenleri oy vermeye nasıl ikna edecek?

Sayın Erdoğan söyleyeceği hangi türkü, şarkı ile KHK mağdurlarına sempatik görünür?

Hangi söz cezaevlerinde çocuklarıyla eziyet çeken adalet mağduru annelerin yüreklerini soğutur, Erdoğan ne söylerse o annelerin yaşadıkları haksızlık yaşanmamış olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da 81 ilden üniversiteyi kazanmış, yurt sorunu olmayan gençlerle buluşarak “yurt sorunu yok” dediğinde yurt sorunu yok mu oldu?

Ülke bu kadar ağır sorunla boğuşurken Erdoğan’ın elinde mikrofon şarkı söylemesi, Binali Yıldırım’ın da onun peşinden aynı şarkıyı söylemesi gerçekten de sempatik mi şimdi?

Elif Çakır’ın yazısı