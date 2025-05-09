Elif Çakır: Devleti küçülteceğiz diyerek iktidara gelen AK Parti tarihinde hiç olmadığı kadar devleti büyüttü, obezleştirdi

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2002 yılında devleti küçülteceğiz diyerek iktidara gelen AK Parti tarihinde hiç olmadığ kadar devleti büyüttü, obezleştirdi. Siyasi iktidarları devleti kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak için büyütürler. Çünkü siyasi iktidarlar devleti obezleştirdikleri oranda araçsallallaştırırlar. Raymond Aron Demokrasi ve Totalitarizm kitabında iktidarlarca devletin nasıl ezen sınıfın ezilen sınıflar üzerindeki baskısını sürdürmek için araçsallaştırıldığını anlatıyor. (Sh. 30-36)

İktidar devleti sadece otoriterleştirmedi aynı zamanda müdahale alanını da genişletti.

Raporu kaleme alan Nacho Sanchez Amor, raporda son günlerde iktidar kanadında yer alan “AB Türkiye’ye kapılarını mecburen açacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade diyor ve AB üyeliği için “kestirme” ve “kriterleri yerine getirmekten kaçış yolunun” olmadığını net bir şekilde vurguluyor.

Türkiye’nin stratejik öneminin altının çizildiği raporda Türkiye’ye “stratejik öneme sahip olmak demokrasi açığını kapatmaz” mesajı veriliyor.

Elif Çakır’ın yazısı