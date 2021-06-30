Elif Çakır: Bu artık çürümeyle yozlaşmayla tanımlamanın bile ötesine geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ciddiye almıyor ancak ayyuka çıkan iddialar sadece AK Parti’den kopuşları sağlamıyor, iktidara güveni yerle bir ediyor, aynı zamanda toplumun psikolojisini de bozuyor.

Ülkemizde 20 binin üzerinde yargı mensubu var, 20 binin içinde Peker’in iddialarını ciddiye alan, Peker’in iddialarının doğru olup olmadığını merak eden, harekete geçen bir yargı mensubu yok.

Bu artık çürümeyle yozlaşmayla tanımlamanın bile ötesine geçmiş durumda.

CHP’li bir milletvekiliyle, belediye başkanıyla ilgili en küçük bir iddiada yıldırım hızıyla harekete geçen yargı, iktidar siyasetçileriyle, bürokratlarıyla ilgili bu kadar vahim iddialar karşısında neden harekete geçmiyor?

Elif Çakır’ın yazısı