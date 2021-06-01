Elif Çakır: Bir suç örgütü lideriyle bir devlet başkanı nasıl helalleşebilir?

Ortaya çıkan fotoğrafı şöyle okuyabiliriz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tayyip abi” diye seslenen Sedat Peker’in içinde Erdoğan’ın kendisine yapılan “haksızlıkları” telafi edeceğine dair bir umut vardı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Suç örgütleri, nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz” diyerek Soylu’ya net bir şekilde sahip çıkması Peker açısından işin seyrini değiştirdi.

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Erdoğan’ın suç örgütü lideri, mafya, vatan haini diye nitelendirdiği Sedat Peker Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “helalleşeceğiz abi” diyor!

Kim kiminle helalleşir? Kimin hakkı kime geçmiştir sorusunu sormamız gerekmiyor mu?

Bir suç örgütü lideriyle bir devlet başkanı nasıl helalleşebilir?

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Sedat Peker’e yönelik bir girişimde bulunulmazsa, bu engelleme olabilir, gönül alma olabilir ya da başka bir şey….

Bir sonraki videosunda Peker anlatacak, milyonlar dinleyecek!

Elif Çakır’ın yazısı