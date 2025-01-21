Elif Çakır: Aziz İhsan Aktaş ile 'ihaleye fesat karıştıran' AK Partili belediye başkanlarını görmemişler mi?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Aziz İhsan Aktaş ile ‘ihaleye fesat karıştıran’, ‘haksız mal edinen’ AK Partili Belediye başkanlarını görmemişler mi?

Soruşturmayı yürüten savcı çıkıp “Soruşturmamızı titizlikle yürüttük ve İstanbul’da Aziz İhsan Aktaş ile kirli ilişkiler içinde olan bir AK Partili belediye başkanı görmedik” diyebilir mi?

Eğer iktidar gerçek anlamda bir “yolsuzlukla mücadele operasyonu” başlatmış olsaydı netice başka türlü olurdu, tutuklanan sadece CHP’li Rıza Akpolat olmazdı.

Zaten temel sorun şudur: Yargının bağımsız ve tarafsız olması!.. Bu konuda güven olmağdı zaman haklı bir soruşturma da şüpheyle karşılanıyor.

23 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın böyle bir hassasiyeti olsaydı Siyasi Etik Yasası’nı çoktan çıkartmış olurdu.

Cemil Çiçek’in Meclis Başkanlığı döneminde, onun girişimiyle bir Siyasi Etik Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu, partilerin uzlaşarak hazırladığı Siyasi Etik Kanun Teklifi 26 Aralık 2012’de Meclis Başkanlığına sunuldu fakat ne olduysa oldu kanunlaşamadı.

Neden kanunlaşamadığını Cemil Çiçek, değerli büyüğüm Ahmet Taşgetiren’e yaptığı açıklamada şöyle anlatmıştı: “3-4 maddelik bir yasa öngörülüyordu. Bu ölçüler gelirse siyasette adam kalmaz, denilerek reddedildi. Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?” (11 Haziran 2021)

2016 yılında bir kez daha teşebbüs edildi yine neticelenemedi.

Elif Çakır’ın yazısı