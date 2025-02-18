Elif Çakır: AK Partinin ilk iktidar dönemlerinin 'sicili' çok iyiydi

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AK Partinin ilk iktidar dönemlerinin “sicili” çok iyiydi. Bugün nasıl bir “sicil” oluşturuyor AK Parti?

Daha net soralım AK Partinin bugünkü “sicili” nasıl?

İktidar yetkililerinin içerisinde en can alıcı tuhaflıktaki tepkiyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gösterdi. Son zamanlarda Adalet Bakanının açıklamalarını şaşkınlık ve üzüntüyle dinliyorum.

Bakan Tunç’a göre elbette “herkesin fikirlerini söyleme özgürlüğü” varmış, “ancak” TÜSİAD’ın yaptığı açıklama fikir özgürlüğüne girmiyormuş:

“TÜSİAD özellikle seçtiği soruşturma dosyalarını konu ederek hukuk sistemimizi zedelemeye çalışmaktadır.”

Adalet Bakanımıza samimiyetle soralım: “Peki Sayın Bakan bu durumda öneriniz nedir?”

TÜSİAD hangi dosyalar üzerinden konuşmuş olsaydı fikir özgürlüğüne girerdi? RTÜK televizyon kanallarına haber yapabileceği alanları gösteriyor, bu durumda sizin öneriniz nedir mesela? Hangi dosyaları gündeme getirmiş olsaydı vesayetçi ruhu depreşmemiş olurdu?

Osman Kavala bu durumda seçilmiş dosya oluyor… Ama cezaevinde hukuksuz yere mahkum olan tek iş insanı değil, yüzlerce iş adamı var.

Selahattin Demirtaş bu durumda seçilmiş dosya oluyor. Ümit Özdağ seçilmiş dosya oluyor. Ama cezaevindeki tek politikacı değil.

Mesela sağlığı, yaşı cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı halde cezaevinde tutulan 80 yaşındaki Melek İpek bu durumda seçilmiş dosya oluyor. Ama sağlık koşulları, yaşı elverişli olmadığı halde 80 yaşında cezaevinde olan tek kişi değil. Cezaevinde 800’e yakın ağır hasta mahkum var. 300’e yakın engelli mahkum var.

Elif Çakır’ın yazısı