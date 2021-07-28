Elif Çakır: ‘AK Parti kaybederse’ diye başlayan konuşmalara başladılar bile

İktidar seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor ancak iki yıl sonra yapılacak seçim için daha şimdiden “AK Parti kaybederse” diye başlayan propaganda konuşmaları yapmaya başladılar bile.

Sayın Erdoğan yönettiği ülkede işsiz sayısının 10 milyonu, yoksul sayısının 22 milyonu aştığı ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiği gerçekleri ortada iken “AK Parti kaybederse Türkiye kaybeder” sözünü nasıl tamamlar mesela?

Bir vatandaş “işsizlik, enflasyon, faiz, yoksulluk ortada, siz CB hükümet sistemi ülkeyi uçuracak dediniz peki bu tablo neyin nesi?” diye sorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevabı ne olur?

Elif Çakır’ın yazısı