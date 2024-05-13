Eleştiriden ‘tasarruf’ yok: Böyle yuttururlar!

Bugün açıklanan kamuda tasarruf önlemleri genel olarak inandırıcı ve etkili bulunmadı.
Yorumlardan bazıları şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Bugün açıklanan kamuda tasarruf önlemleri genel olarak inandırıcı ve etkili bulunmadı.
Yorumlardan bazıları şöyle:
Britanya merkezli hakemli tıp dergisi The Lancet’in son raporunda, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek ‘korunmak için acilen harekete geçilmesi gerektiği’ belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği 17 lira taban yaş çay fiyatına tepkiler sürüyor. Fiyatın 25 liraya yükseltilmesi gerektiğini savunan Artvin ve Rize’ye bağlı Ziraat Odaları topluca Ulusal Çay Konseyi’nden istifa etti.
İstanbul Modern, proje ve yapıtlarıyla büyük ilgi gören İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson’un 30 yıllık kariyerinden kapsamlı bir seçkiyi 7 Haziran’da izleyicilerle buluşturuyor.
İTO, hastalara açık mektup yazdı: ‘Onaylı Randevu Sistemi sorunları çözmeyecek. Sorumlusu doktorlar değil, Sağlık Bakanlığı’dır.”
İspanya’nın özerk Katalonya bölgesindeki parlamento seçimlerinde Sosyalist Parti birinci geldi ve ayrılıkçı partiler 10 yıl sonra ilk kez parlamento çoğunluğunu kaybetti.