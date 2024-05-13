Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eleştiriden ‘tasarruf’ yok: Böyle yuttururlar!

Bugün açıklanan kamuda tasarruf önlemleri genel olarak inandırıcı ve etkili bulunmadı.

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