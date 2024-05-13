Eleştiriden ‘tasarruf’ yok: Böyle yuttururlar!

Kamuda tasarruf paketi, kamuda senelerdir vatandaşın parasının hortumlandığının, çarçur edildiğinin açık bir itirafı anlamına geliyor. 21 senelik hükümet, tasarruf paketi yapıyor. Bu noktaya nasıl geldiğimizi de hiçbir siyasi parti sorgulayıp hesap sormuyor. https://t.co/8NqTvXlJoe