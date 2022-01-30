Eleştiri, sureti haktan görünmek ve bir saatlik iş yemeği üzerine…

MURAT SEVİNÇ

Türkiye bir hafta boyunca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kar yağışı sırasında bir lokantada yediği yemeği konuştu. Bir büyükelçiyle, bir saat süren yemek.

CHP’li, AKP’li ya da başka partili bir belediye başkanının, kar yağışı esnasında bir saatlik bir iş yemeği yemesinin sakıncası nedir, anlamıyorum ve anlaşılabilir olduğunu da düşünmüyorum. Kimler tarafından ve neden büyütüldüğünü biliyorum kuşkusuz, o fasılda anlaşılmayacak bir taraf yok; yadırgadığım, kimi muhaliflerin de eleştirenler korosuna katılması ve kısa bir iş yemeğinin bunca zamandır konuşuluyor oluşu.

Siyasal rejimin niteliğinden bağımsız düşünülemeyecek bu garipliğin birkaç açıdan ele alınabileceği kanısındayım. Ve tabii, ‘eleştirmek’ ile ‘sureti haktan görünmek’ (‘sureta’ diyen de var, ancak öyleyse de ‘galatı meşhur’ olanı tercih ediyorum!) arasında, her an aşılabilecek o çizgi üzerinde de durulabilir biraz.

Sosyal medya devrinin güncel siyaset bakımından sonuçlarından/gereklerinden biri, siyasetçilerin ‘piar’, yani tanıtım ve reklam stratejilerini yönlendirmesi olsa gerek. Hemen tüm siyasetçiler sosyal medya hesabını farklı ölçüde de olsa kullanıyor. Fakat kullanım sıklığı ve usulü her zaman istenen olumlu etkiyi bırakmayabilir. Örneğin nedendir bilinmez, ülke tarihinde az çok yeri olan isimlerin doğum ve ölüm yıldönümlerinde tweet ile anılması bir siyasetçi alışkanlığı haline geldi ve bana kalırsa bu ‘âdet’ siyasetçileri çoğu zaman hiç gereği yokken zor durumda bırakıyor. Belki de kendilerine “Ne gereği var?” ya da “Kime ne yararı var?” sorularını sık yöneltmiyorlar.

Siyasetçilerin, özellikle popüler olup da ‘gelecek vadeden’ siyasetçilerin bir başka ‘gereği tartışılır’ alışkanlığı ise, ‘hizmet insanı’, ‘halka yakın siyasetçi’ görüntüsü vermek için her durumda ‘işin başında’ görünme istekleri. Akşam yemeği meselesinin böyle büyümesinin bir nedeni de bu durum. Siyasetçiler işlerini esnaflığa döktüğü sürece aynı dert yaşanacak muhtemelen. Ben İstanbul’da yaşayan bir yurttaşım ve şehri yöneten CHP’li belediye başkanı ile, yaşadığım ilçeyi yöneten AKP’li belediye başkanının, neden mütemadiyen ‘alanda’ görünmeleri gerektiğini anlamış değilim. Bir belediye başkanını başında baretle bir şantiye alanında görünce, başka türlü bir huzur ve güven duygusu mu yaşamalıyım?

Baretli-yelekli siyasetçiyi eskiden de görürdük, belli ki seviliyor böyle şeyler, gel gör ki bu teknolojik gelişmişlik seviyesinde yönetenlerin mutlaka ‘o yerde’ olmalarının ‘parlatma’ dışında ne işlevi var? Diyelim ‘kriz merkezinde’ boy gösterilince, tam çığ düşecekken, Jason Bourne kıvraklığı ve ataklığıyla bilgisayarlara ya da kar kütlesine müdahale edip felaketi mi önlüyor idareciler? Bu bir tarz kuşkusuz ve istendiğine, benimsendiğine kuşku yok, belki sorunların çözümünde bizlerin bilemediği bir yararı da oluyordur. Ancak ‘görev başında’ yönetici olma/görünme tercihinin ciddi bazı handikapları da var, son kar macerasında yaşandığı üzere.

Gelelim ‘eleştiri’ faslına…

Eleştirmek ile sureti haktan görünmek arasındaki fark nedir? “Hem onu, hem bunu eleştiririm” dediğinde biri, ‘o’ ve ‘bu’ arasında bir ayrım yapmıyorsa, ‘o’ ve ‘bu’nun koşullarını göz önünde bulundurmuyorsa, adil olur mu? Eleştirinin öncelikli amacı kamusal yarar mıdır, yoksa eleştirenin başarılı eleştiri kariyerine bir çentik daha atılması mı?

Yazdıklarımın en az yarısı herhalde muhalefet eleştirisidir. İnsanı ve kurumları övgünün değil eleştirinin geliştireceğini savunuyorum. İnsan değer verdiğini eleştirir ayrıca, umut kestiğini, değersiz bulduğunu değil. Buna mukabil, eleştiri, koşulları göz önünde bulundurarak, farklı teraziler kullanıldığında, eleştirilenin özgül yanı hesaba katıldığında anlamlı ve işe yarar bir tutum.

Bir futbol takımı maça 20 kişi, diğeri beş kişi çıktıysa, hakem 20 kişinin tarafını tutuyorsa, taraftar çoğunluğu ondaysa, federasyon da yandaşsa ve 20 kişilik takımın patronu maç sürerken canı istediği gibi kural değiştirme hakkını kendinde görüyorsa, yorumcu “İki takımın da bazı hataları oldu” diyebilir mi? Ne ad veririz bu tutuma, eleştiri mi, yorum mu, yoksa başka bir şey mi?

Türkiye, büyük ölçüde tarihsel-kültürel nedenlerle yurttaşlık bilincinin gelişip güçlenmediği, sıradan yurttaşın kendisini ‘yöneten’ ile eşit görmediği/göremediği, dalkavukluk (köprüyü geçene dek…), çıkarcılık (bal tutan…) ve palavracılığın (yalandan kim…) geçer akçe kabul edildiği bir toprak ve doğrudur, siyasetçilerin hem gereğinden çok el üzerinde taşındığı, hem de tutkulu ilişkilerin doğal sonucu olarak o sevginin bir anda nefrete dönüşebildiği bir yer. Dolayısıyla Türkiye’de siyasetçi eleştirisi, iktidar ve muhalefetin eleştirisi, yalnızca bir tercih olmaktan öte toplumsal dönüşüm bakımından bir zorunluluk olarak kabul edilmeli.

Ancak o zorunlu eleştiri ‘koşullar’ göz önünde bulundurularak yapılmalı, bu da bir diğer gereklilik.

Anayasa’nın temel haklar rejimi askıya alınmış, siyasal İslamcıların ‘dinci’ uygulamaları doludizgin, 20 yılın sonunda gelinen yerin vahameti ortada, her gün yeni bir yolsuzluk iddiası, ahali işi gücü bırakmış elektrik faturaları üzerine konuşuyor, muhalifler sabahtan akşama dek en akla gelmedik sözcüklerle aşağılanıyor, bürokrasi malum, basın malum, iç ve dış siyaset malum, belediye seçimi ardından yaşananlar malum, adamlar gözünü karartıp seçim iptal etmiş, gıkını çıkaran tepesinde tehdit kılıcını görüyor… Üstelik muhalif belediyeler çalışamasınlar diye yapılmayan kalmıyor, bazı yetkileri ellerinden alınıyor, bir işi yapamasınlar da rezil olsunlar diye sabah akşam uğraşıyorlar, gerekli imzaları atmıyorlar, sürekli kara propaganda… Yahu adamın biri köpek dışkısını metro koltuğuna koydu, halimiz bu, şimdiye dek görülmedik ölçüde bir ‘çalıştırmama’ çabası söz konusu ve muhtemelen kayyım yolunun taşları döşeniyor.

Bu koşullarda, biri elinde sopası mütemadiyen dayak atma peşindeyken, diğeri o sopadan kaçabildiği kadar iş yapmaya çabalıyorken, tarihimiz için dahi ağır, çok ağır siyasi koşullar altında, “Onu da diğerini de eleştiririm” demek, ne yazık ki eleştireni hak hukuk gözeten biri hale getirmiyor.

İmamoğlu kar yağışı sırasında bir saatlik bir iş yemeği/görüşmesi için lokantaya gitmiş. O akşam İstanbul’da yaşanan sorunların o akşam yemeğinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Bu durumda hangi yöneticinin, kiminle nerede akşam yemeği yediği beni hiç ilgilendirmiyor. Afiyet olsun.

Yeri gelmişken, “Aman dikkat edip ağızlarına laf vermeyelim!” kaygısıyla hareket edildiği sürece, gün aşırı benzer bir saçmalıkla karşılaşılacağı açık. Muhalif siyasetçiler şu gerçeği ne zaman kabullenecek: Siyasal İslamcıların bir ‘şeyi’ gündem yapıp kötüye kullanması için, o ‘şeyin’ var olması ya da o şeyin ‘öyle’ gerçekleşmiş olması gerekmiyor.

Yazı önerileri:

Haluk Levent’in, ‘Bilim ile teknoloji arasındaki bağ’ başlıklı yazısı.

Ali D. Topuz’un ‘Sansür ve baskı durağını geçeli çok olmadı mı?’ başlıklı yazısı.

Tanıl Bora’nın ‘Anket demokrasisi’ başlıklı yazısı.