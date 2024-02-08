Elektrik ve doğalgaza zam kapıda

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, önümüzdeki günlerde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında ‘düzenleme’ yapılacağını söyledi.

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Karahan’ın bugün kamuoyuna duyurduğu yılın ilk enflasyon raporunda 2024 sonu beklentisi 36, 2025 sonu beklentisi 14 ve 2026 sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklandı.

Enflasyonla birlikte olası zamlar da gündeme geldi.

Karahan şöyle konuştu: “Biz enflasyon tahminlerimiz yaparken birçok kalemde yaşanabilecek zamlar için bir projeksiyonda bulunuyoruz. Burada öne çıkan faktör enerji olacak. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede OVP’yi (orta vadeli program) kullandık. OVP oldukça bağlayıcı bir program. Orada yapılan belli varsayımların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve tahminlerimizi yaparken de fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını tahminlerimize yansıttık.”