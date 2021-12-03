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Yaramazlara biraz batar!

Elektrik üretimi ve sanayide kullanılan doğalgaza bir zam daha

Botaş, elektrik üretimi ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatını yüzde 20 artırdı.

Gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında değişiklik yapılmadı.


Santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına ekim ayında da yüzde 15, kasım ayında da sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 48 zam yapılmıştı.

Küresel doğalgaz fiyatları birçok unsurun etkisiyle yıl başından bu yana keskin artış kaydetti. 

İnşa aşamasındaki Sakarya gaz sahası dışında kendine ait doğalgaz kaynağı neredeyse hiç bulunmayan Türkiye uzun vadeli gaz alım kontratları sayesinde spot gaz ve LNG piyasasındaki yüksek fiyatlardan bir miktar korunuyordu. Ancak bu yılki tüketimin beklentileri aşmasıyla birlikte Türkiye’nin spot piyasadan ithalat yapmak zorunda kalacağı ve ithalat fiyatlarının daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

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