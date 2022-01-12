Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elektrik fiyatlarındaki artış sonrası İsveç’te halka 665 milyon dolarlık destek paketi

İsveç’te hükümet, elektrik fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 665 milyon dolarlık (9 milyar 177 milyon TL) yardım paketi açıkladı. En çok etkilenen hanelere yardım edilecek.

Avrupa ülkelerine göre enerji fiyatlarındaki artışın daha az hissedildiği ülkede elektrik fiyatları son aylarda arttı. İsveç’in elektriği büyük ölçüde kendi hidroelektrik enerji santrallerinden, nükleer reaktörlerinden ve rüzgar tribünlerinden sağlanıyor. Ancak fiyatlar, uluslararası şirketler tarafından belirleniyor.


”İstisnai durumlar için istisnai önlemler” diyerek yardımı duyuran İsveç Maliye Bakanı Mikael Damberg, hükümetin zamlardan en çok etkilenen hanelerin zararlarını karşılayacağını söyledi.

Yaklaşık 1 milyon 800 bin haneye ulaşacak yardımlar Aralık 2021’den itibaren üç ayı kapsayacak. Her haneye maksimum 2 bin kron (3 bin 63 lira) düşecek.

SON HABERLER

Aile, idare ve tarikat dişlisinde öğütülen genç insanlar…

1980’lerin sonundan itibaren, özellikle 90’lar ve 2000’lerde pıtrak gibi çoğaldı tarikat yurtları ve evleri. Tarikat yurdu ve evi, yaşamın her alanında geçerli olacak bir kartvizitti gençler için. İş bulma, eş bulma, kadro/yükselme vs. Gariban çocuk sırtını dayayacak bir yer arıyor, ailesi yoksul, bir kısmı yoksul olmasa da çocuğu dindar muhitte olsun istiyor, ah bir bakmışsınız ailenizin tarikatı yanı başınızda…

İlaç firmaları 57 ilaçta iskontoyu kaldırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve ilaç firmaları arasındaki kamu kurum indirimi sorunu hastaları ve eczacıları mağdur ediyor. İlaç firmalarının, çoğu kronik hastalıklarda kullanılan toplam 57 ilaçta SGK’ya yaptıkları iskontodan vazgeçmesi nedeniyle, aradaki fiyat farkını hastaların ödemesi gerekiyor. Bu ilaçların tedarikinde de sorunlar yaşanıyor.