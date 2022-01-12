Elektrik fiyatlarındaki artış sonrası İsveç’te halka 665 milyon dolarlık destek paketi

İsveç’te hükümet, elektrik fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 665 milyon dolarlık (9 milyar 177 milyon TL) yardım paketi açıkladı. En çok etkilenen hanelere yardım edilecek.

Avrupa ülkelerine göre enerji fiyatlarındaki artışın daha az hissedildiği ülkede elektrik fiyatları son aylarda arttı. İsveç’in elektriği büyük ölçüde kendi hidroelektrik enerji santrallerinden, nükleer reaktörlerinden ve rüzgar tribünlerinden sağlanıyor. Ancak fiyatlar, uluslararası şirketler tarafından belirleniyor.

”İstisnai durumlar için istisnai önlemler” diyerek yardımı duyuran İsveç Maliye Bakanı Mikael Damberg, hükümetin zamlardan en çok etkilenen hanelerin zararlarını karşılayacağını söyledi.

Yaklaşık 1 milyon 800 bin haneye ulaşacak yardımlar Aralık 2021’den itibaren üç ayı kapsayacak. Her haneye maksimum 2 bin kron (3 bin 63 lira) düşecek.