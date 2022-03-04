Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elektirik dağıtım şirketinde çalışan avukata 23 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması

Ankara’da hukuk müşaviri olarak çalıştığı elektrik dağıtım şirketini 23 milyon lira dolandırdığı öne sürülen avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

AA’nın aktardığına göre Ankara ve çevre illere elektrik dağıtımı sağlayan şirket yetkilileri, 15 yıllık personel Adnan A.’nın son beş yılda usulsüz işlemlerle şirketi dolandırdığı suçlamasıyla 25 Ocak’ta Ankara başsavcılığına şikayette bulundu.


Nitelikli dolandırıcılık

Savcılık, avukatların görev suçlarında özel soruşturmaya tabi olması nedeniyle soruşturma için adalet bakanlığına başvurdu. İzin üzerine Adnan A. hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında imzasının bulunduğu işlemlerle ilgili incelemelerde Adnan A.’nın, sahte evrakla davaları kaybetmiş gibi gösterip dosya ücreti, temyiz harcı vb. ödemeler için şirketten para aldığı aldığı belirlendi. Toplam dolandırıcılık rakamı ise 23 milyon dolar olarak saptandı.

ABD’deymiş

e-Tebligat üzerinden ifadeye çağrılan Adnan A., ABD’de bulunduğunu belirterek suçlamalarla ilgili tüm evrakı talep etti, evrakı inceledikten sonra Türkiye’ye gelerek ifade verebileceğini iletti.

Adnan A.’nın suç ortağı olup olmadığı da araştırılıyor.

SON HABERLER

İkisi yerli dört film vizyonda

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli dört film vizyona girecek. Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde yer aldığı ‘Bergen’ ve Robert Pattinson’ın canlandırdığı ‘Batman’ haftanın öne çıkan yapımları.

Can Candan’ın görevden alınmasına yürütmeyi durdurma kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım’ rektör Prof.Dr.Naci İnci’nin henüz rektör vekiliyken görevden aldığı Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan için mahkeme kararını verdi.

Erkek obezitesinde endişe verici artış: Yüzde 107

Türkiye Avrupa’nın en obez ülkesi. Obezite sıklığı 12 yılda, yüzde 22.3’den yüzde 31.2 çıktı. Erkek obezitesi ise yüzde 107 oranında arttı. Ülkenin bu birinciliği, sağlıkta sonunculuk anlamına geliyor. Aşırı yağ birikimi vücudun tüm sistemlerini bozuyor.