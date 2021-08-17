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Yaramazlara biraz batar!

Elçin Poyrazlar: Tarih, erkeklerin başlattığı savaşlarda kadın ve çocukların yok edilmesi konusunda bir tekrar girdabıdır

Batılı gazeteler Batı’nın Afganistan’daki 20 yıllık misyonunun çöktüğünü, Afganistan trajedisinde tarihin tekerrür ettiğini yazıyor.

Tarih hep erkeklerin başlattığı savaşlarda kadınlar ve çocukların en önce yok edilmesi, kaosa yem edilmesi konusunda bir tekrar girdabıdır.


Zengin Teksaslı bir erkeğin cihatçı bir erkeği yakalamak için başlattığı güya stratejik savaş, yıllardır milyonlarca insanın hayatını mahvetmeye devam ediyor.

Bölgenin hakimi olmak, oradan diğer güçlere horozlanmak, milli onuru başkalarının kanıyla sağlamaya çalışmak, namluyu mağdura yöneltmek savaşçı erkeklerin geleneğidir.

O erkekler ‘kurtarıcı’ olduklarını söyledikleri oranda tehdit oluştururlar.

Şimdi aynı sözde kurtarıcılar politik ve mali olarak işlerine gelmediği için bir ülkeyi katliam ve kaosa terk ediyor.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı

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