Elçin Poyrazlar: Mısra Öz hesap sormak için uykusundan uyanacak

Dokuz yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi..

Mısra Öz şimdi bir hastane yatağında virüse karşı mücadele veriyor.

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Son sosyal medya mesajında ‘Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum’ demiş.

Bu mesajdan sonra bizim de nefesimiz daraldı.

Mısra Öz’ün direnci, adalet kavgası, inadı ve sesi hepimize derin bir nefes oluyormuş.

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Çocuğunun kaybından bu yana her gün azap nefesleri alan bir kadın, milyonların umudu olmuş meğer..

Mısra Öz bugün yoğun bakımda, entübe durumda.

Gerçekte ise vicdanı bitkisel hayatta, adalet anlayışı entübe olan bugünün muktedirleri..

Mısra Öz hesap sormak için uykusundan uyanacak, ben inanıyorum.

O geri dönene kadar bize düşen, kasıtlı bir facia için onun adalet çığlığını asla unutturmamak…

Elçin Poyrazlar’ın yazısı