Elçin Poyrazlar: Bazen tüm gemileri yakmak için kuru bir çay yaprağı bile yeterlidir

Yaklaşık 20 yılın sonunda ülkede güvenilir tek bir kurum, tek bir yapı, tek bir özgür siyaset alanı bırakmadılar.
Şimdi cehennemle yarışır gibi tüm ülke cayır cayır yanarken…
Görevinin başında olması gereken yetkililer düğünlere gidiyor…
Basiretsizliklerini örtmek için milliyetçi hezeyanlara sığınıp, pişkin pişkin yangın alanlarındaki yeni TOKİ projelerinden söz açıyorlar..
Üstelik canları, evleri, ağaçları, hayvanları, yaşamları kül olmuş insanlara paket paket çay atarak alay ediyorlar..
Siyasette öyküler ve semboller önemlidir.
Ve bazen tüm gemileri yakmak için ufacık, kuru bir çay yaprağı bile yeterlidir.