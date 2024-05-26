El yazınızı dijital metne dönüştürmenin yolları

El yazınızı dijital metne dönüştürmek için çeşitli araç ve uygulamalar mevcut. Ayrıca dönüştürdüğünüz yazıları kolaylıkla arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

Fotoğraf: AA

Popsci‘den Justin Pot’un tüyolarıyla not defterinizdeki karalamaları dijital metne dönüştürün…

1) Herhangi bir Apple aygıtıyla

Bir Apple aygıtınız varsa el yazınızı kopyalamak için herhangi bir uygulamaya ihtiyaç yok. Bir belgenin fotoğrafını çekip ardından metni kopyalamak için üzerine dokunup birkaç saniye basılı tutun.

Daha sonra metni seçtiğiniz uygulamaya yapıştırabilirsiniz.

Fotoğraflar: iPhone Life

Unutmayın bu yöntem yalnızca iPhone’la sınırlı değil, Mac’inizde de kullanılabilir. Önizleme (Preview) uygulamasını kullanarak el yazısı metin içeren herhangi bir görüntüyü açmanız yeterli. El yazınızı dijital metinmiş gibi kopyalayabilirsiniz.

2) Microsoft Lens uygulamasını kullanarak

Android kullanıcısıysanız veya istediğiniz metni kendiniz kopyalamak istemiyorsanız, Android ve iOS için Microsoft Lens uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulamayla belgelerinizi tarayabilirsiniz.

Ekranın altındaki ‘Eylemler’e dokunun, ardından ‘Metni yakala’ özelliğini kullanın. Belgenin fotoğrafını çekin. Ardından uygulama sizden belgede olmayan her şeyi kırpmanızı isteyecek ve metni sizin için çıkaracaktır. Kopyalaya dokunduğunuzda metni istediğiniz uygulamaya yapıştırabilirsiniz.

Belgenizin fotoğrafını çektikten sonra en üstteki dil seçeneğinden ‘Türkçe’ seçmeyi unutmayın.

3) Google Docs kullanarak

Google Docs da el yazısıyla yazılmış metinleri dijital metne dönüştürebilir. Fakat bu yöntem ilk iki yönteme göre daha zahmetlidir. Yazının fotoğrafını çektikten sonra Google Drive‘a yüklemeniz gerekiyor. Drive’da resme sağ tıklayın, ‘Birlikte aç’a basın ve ‘Google Dökümanlar’a tıklayın.

Kısa bir yüklemeden sonra görüntünün bulunduğu yeni bir belge göreceksiniz. Bu yöntem, uzun metinleri dijitale geçirmek ve bunları diğer insanlarla hızlı bir şekilde paylaşmak için kullanışlıdır.