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Ekvador’da mahkumlarca rehin alınan 57 gardiyan ve yedi polis serbest kaldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da, altı cezaevindeki mahkumlar tarafından rehin alınan 57 gardiyan ve yedi polis serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv) (Temsili)

Ulusal Cezaevleri Ajansından (SNAI) yapılan açıklamada, rehin alınan 57 gardiyan ile yedi polisin özgürlüğüne kavuştuğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.


Gardiyan ve polislerin zorla alıkonulduğu altı cezaevindeki koşulların normale döndüğü ifade edilen açıklamada, durumun kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador‘da mahkumlar, güvenlik güçlerinin operasyonlarına tepki olarak altı cezaevindeki 57 gardiyan ve yedi polisi rehin almıştı.

İçişleri Bakanı Juan Zapata da basına yaptığı açıklamada, tüm gardiyan ve polislerin Cuenca hapishanesinde tutulduğunu belirterek, “Bu olay, polisin şiddet eylemlerinde kullanılan yasaklı aletlere el koyması nedeniyle kamu güçlerine karşı yapılan bir eylemdir. Kamu çalışanlarımızın güvenliğinden endişe duyuyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu hapishanelerden And Latacunga’ya operasyon düzenleyen polis ve askeri birlikler, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı maddeye el koymuştu.

Operasyonun ardından cezaevindeki çete liderleri güvenlik amaçlı başka hapishanelere nakledilmişti.

Olayın ardından başkent Kito’nun merkezinde sekiz saat arayla bomba yüklü iki araç patlatılmış, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Peru ve Kolombiya’ya komşu Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin bölgesel mücadeleleri nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

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