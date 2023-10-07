Ekvador’da başkan adayının suikastına ilişkin yakalanan altı kişi cezaevinde ölü bulundu

Ekvador’da, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio suikastıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan altı kişi cezaevinde ölü bulundu.

Ekvador’da seçimler öncesi devlet başkanı adayı Villavicencio öldürüldü

Villavicencio’nun öldürülmesiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan altı Kolombiyalı, Ekvador’daki ülkenin en büyük ve en kalabalık hapishanesi Litoral Cezaevi’nde ölü bulundu.

Gardiyanların raporuna göre, ölü bulunan kişilerde boğuşma kaynaklı herhangi bir işkence ya da yara izine rastlanılmadı.

Olayı öğrenen Devlet Başkanı Guillermo Lasso’nun güvenlik kabinesini toplayacağı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgi isteyeceği kaydedildi.

Villavicencio 9 Ağustos’ta öldürülmüştü

Yolsuzluğa karşı duruşuyla tanınan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos’ta başkent Kito’da aracına bindiği sırada bir saldırgan tarafından başına üç el ateş edilerek öldürülmüştü.

Ekvador başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğünü bildirmişti.

Suikastın ardından suç örgütlerine operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, olayla bağlantısı olduğu düşünülen yedisi Kolombiyalı 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Villavicencio, Ekvador’da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan, Meksika’nın Sinaloa Karteli liderleri de dahil çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti.