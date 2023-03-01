Ekşi Sözlük sansürü Times Meydanı’nda

Katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engeli kararı ABD’nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı’nda yer aldı.
Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da kapatılmıştı. Kararın platformdaki hangi içeriğe dayandığı hala belli değil.
Ekşi yönetimi erişim engelinin üçüncü gününde sosyal medyada ‘#ekşisözlüksansürükalksın’ etiketiyle kampanya başlatmıştı. Platformun Twitter hesabından her gün aynı etiketle Ekşi’nin kapalı olduğu gün sayısı yazılıyor.
Sansürün yedinci gününde de söz konusu kampanya Times Meydanı’ndaki bilboardlara yansıtıldı.