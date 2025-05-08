Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı erişime engellendi.

Görseller: @ekrem_imamoglu / X

İmamoğlu İBB odaklı soruşturmalarda 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. O tarihten bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde.

X, soruşturmaların ardından Türkiye’den çok sayıda hesabı görünmez kılmıştı. Bunlar arasında bianet, Artı Gerçek, Vesaire’nin yanısıra birçok gazeteci, sendika ve derneğin hesapları da vardı.

İmamoğlu’nun da X profili ‘yasal talep doğrultusunda’ Türkiye sınırlarında erişime engellendi.

Platformda yaklaşık 10 milyon kişi İmamoğlu’nu takip ediyordu.

Son olarak CHP’nin Beyazıt’taki mitinginin canlı yayınını paylaşan İmamoğlu, bir önceki gönderisindeyse diplomasının fotoğrafı ve “Diplomanı al da gel” notuyla miting için çağrı yapmıştı.

Profile diğer ülkelerden ve VPN aracılığıyla erişilebiliyor.