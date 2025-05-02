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Yaramazlara biraz batar!

Ekrem İmamoğlu'ndan 200'ü aşkın suç duyurusu

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve İstanbul başsavcılığına 200’ü aşkın suç duyurusunda bulundu.

Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Cem Küçük (Soldan sağa). Fotoğraflar: X

İmamoğlu’nun avukatlarınca yapılan suç duyuruları A Haber, Akit TV, yeniakit.com.tr, Sabah gazetesi, sabah.com.tr, TGRT TV, Ülke TV, Kanal 24 gibi yayın organları ve Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Ferhat Murat’la bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında.


‘Taraflı ve yargısız infaz niteliğinde’

İmamoğlu’nun tutuklandığı 19 Mart sonrasındaki sürece dikkat çeken İBB Tekzip’in açıklaması şöyle:

“Söz konusu medya organlarında; hukukun temel ilkeleri hiçe sayılarak, herhangi bir somut delile dayanmayan, taraflı, yönlendirici, iftira ve yargısız infaz niteliğinde açıklamalarla İmamoğlu hedef gösterilerek, halk nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bu sistematik itibarsızlaştırma kampanyasına karşı ilgili kişiler ve yayın kuruluşları hakkında gerekli hukuki süreç başlatıldı.

Bu yayınlarda kullanılan dil; yalnızca basın etik ilkelerini değil, aynı zamanda masumiyet karinesini ve kişilik haklarını da açıkça ihlal ediyor ve cezalandırılması gerekiyor.”

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