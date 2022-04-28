Ekonomiye güven 11 ayın en düşük seviyesinde

Martta yüzde 2,5 gerileyen ekonomik güven endeksi, nisanda da 1,1 puan düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta 98,2 değerinde olan endeks martta yüzde 2,5 gerileyerek 95,7’ye inmişti.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olmasıysa genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Nisanda 94,7’ye gelen endeksteki düşüş tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki gerilemeden kaynaklandı.
Bir önceki aya göre nisanda tüketici güven endeksi yüzde 7,3 oranında azalarak 67,3, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 107,7 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 114,6’ya, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 119,4’e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 83,5’e çıktı.