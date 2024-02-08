Ekonomistler enflasyon raporunu yorumladı: ‘Mücadele buraya kadarmış’

Ekonomistler Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sunduğu enflasyon raporu beğenmedi. Özgür Demirtaş ‘erkan faiz indirimi’ uyarısı yaparken, Veysel Ulusoy “Doğru ölçülüp, yanlış sunulan enflasyonun raporu mu olur” dedi.

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Karahan’ın bugün kamuoyuna duyurduğu yılın ilk enflasyon raporunda 2024 sonu beklentisi 36, 2025 sonu beklentisi 14 ve 2026 sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklandı.

Ekonomistler Karahan’ın sunumunda ikiye ayrıldı. Uğur Gürses sunumu beğenirken, Özgür Demirtaş Karahan’ın ‘ek bir faiz artışını şu an değerlendirmiyoruz’ sözlerine atıfla ‘erken faiz indirimi’ uyarısı yaptı.

Ekonomistlerin paylaşımları şöyle:

Merkez Bankasının olması gerekenden ERKEN faiz indirmesi bir çuval inciri berbat eder. Yapmamalarını diliyorum. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 8, 2024

Başkan @yfatihkarahan'ın Enflasyon Raporu sunumu, içerik sıralaması ve bağlamı anlamında oldukça iyi. — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) February 8, 2024

Doğru ölçülüp, yanlış sunulan enflasyonun raporu mu olur!



TÜİK binasındaki 8. Kat denetime açılmadan, merkez bankası raporunun bir ekonomik anlamı yoktur. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) February 8, 2024

"Ek bir faiz artışı gerektiğini şu an değerlendirmiyoruz."



Enflasyonla mücadele buraya kadarmış.

Negatif reel faize devam. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) February 8, 2024