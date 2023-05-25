Ekonomist Yeşilada: Sermaye kontrollerine hazır olun

Ekonomist Yeşilada, 28 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan sonra ‘sermaye kontrollerine hazır olunması’ için uyardı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Döviz arzındaki sorun ve sıkı gözetim uygulamaları son bir aydır piyasanın ana gündem maddelerinden biri.

Merkez Bankası (MB), ‘arka kapı’ satışlarıyla döviz kurlarını uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Seçim döneminde de TL’deki değer kaybını yavaşlatmak için bankalara da sürekli yeni düzenlemeler getiriliyor. Ancak bu politikalar piyasada ikili bir durum yarattı.

Özel şirketlerden döviz borcu olan vatandaşa ve kamuya kadar birçok alanda talep Kapalıçarşı gibi ayrı piyasalara yöneldi. Kapalıçarşı bir döviz merkezi haline gelirken, buradaki döviz fiyatıyla MB’nin ilan ettiği arasında farklar var. Bankaların döviz alım satımları arasındaki fark da MB zoruyla açıldı.

Dövizi baskılama çalışmaları 14 Mayıs seçimlerinden sonra da devam etti. Haliyle Kapalıçarşı gündemdeki önemini korurken ‘ikili kur rejimi’ devam ediyor.

Öte yandan, bankaların döviz çekimine sınırlama getirmesi için sözlü talimatların gittiği de bildiriliyor.

Ekonomist Atilla Yeşilada, bu süreci ve son durumu anlatan bir haberi Twitter hesabından kendi yorumuyla paylaştı.

Yeşilada “Pazartesi, sermaye kontrollerine hazır olun” dedi.