Ekonomist Ağaoğlu yanıtladı: Türkiye’de yatırımcının seçenekleri neler?

Ekonomist Ali Ağaoğlu, şu anda elinde Türk Lirası bulunan yatırımcıların gayrimenkul ve borsa olmak üzere gidebileceği iki alternatif olduğunu söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 73,50’yle 24 yılın zirvesine çıktı. Bu denli yüksek enflasyona karşın Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’te tutmaya devam ediyor. Bu da tasarruf sahiplerinin birikimlerini enflasyondan korumasını zorlaştırıyor.

Tasarruf sahiplerinin ne tür yatırımlara yönelebileceğinin yanıtı aslında reel getiriler ve bunlara ilişkin beklentilerden belirleniyor.

Türkiye’de bir süredir aylık olarak reel getiri sağlayan araçların başında borsa geliyor.

Dünya’da gazeteci YouTube yayınında gazeteci Hakan Güldağ’ın ”Türkiye’de yatırımcının seçenekleri nedir sana göre?” sorusunu yanıtlayan Ağaoğlu, şunu söyledi: ”Şu anda elinde Türk Lirası bulunanların gidebileceği iki yerden biri gayrimenkul değeri borsa. Büyük olan rakamlar gayrimenkule gittiler, küçük olanlar borsaya. Her iki tarafı da biraz patlattılar. Gayrimenkulün düzeltme yapması biraz zaman alıyor. Nominal fiyatlarda düşüş çok beklemem ama reel de beklerim. O yüzden konutta yeni alım için bence çok uygun bir ortam yok. Kredi imkanları da daraldığı için gayrimenkul tarafının işi biraz zor. Borsa tarafında biraz daha pozitifim. Enflasyon tarafından belirleneceğini düşünüyorum. Kur Korumalı Mevduat iyi bir alternatif şu anda.”

Ağaoğlu’nun altın yorumuysa şöyle: ”Altın-TL hareketi kurdaki hareketten kaynaklanıyor. Dünyada fazla bir hareket alanı yok. Yukarıda 1865- 1870 seviyesi ve arkasından 1935 aşılmadan majör bir hareket beklemiyorum. Şimdi 1828’lerde. Aşağı riski daha fazla gibi görünüyor. Fed’in faiz artışları gelmeye devam edeceği düşüncesiyle kolay kolay yukarı çıkacakmış gibi görünmüyor. Altın/TL hareketi ise tamamen kurdaki hareketten kaynaklanıyor.”