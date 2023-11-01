Ekonomiden sonra eğitimde de ‘sadeleşme’ adımı: Tüm sınıflarda müfredat değişiyor

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm sınıfları kapsayacak şekilde müfredat değişikliği için çalıştıklarını ve bunu aralık ayında kamuoyuna açıklamayı planladıklarını belirterek “Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak” dedi.

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Seçimden sonra başa gelen yeni ekonomi yönetimi piyasa dışı uygulamalarının kaldırılarak ortodoks ekonomi politikasına geçileceğini belirtmişti. Buna ‘sadeleşme adımı’ denmişti.

Bakan Tekin, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz’

Açıklamasında yeni bir çalışmanın sürdüğünü bildiren Tekin, “Şu an gündemimizin önemli bir başlığını oluşturan bir konuyu paylaşayım, muhtemelen aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Bu konuda bir toplantı gerçekleştirildiğini de aktaran Tekin, “Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak” diye konuştu.

‘Tekrar eden konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine yoğunlaşıyoruz’

Bakan Tekin, “En radikal değişiklik ne olacak? Konu kısaltma mı yapılacak” soruları üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

*Şimdiden bu konuda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Bu konudaki çalışmalarımız tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Özetle şöyle açıklayayım; tekrar eden konular var. İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

*İkinci husussa bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60’ı buluyor.

“Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut”

Müfredattaki ağırlığı biraz hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizen Tekin, “Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek” dedi.

Bakan Tekin, “derslerde bazı konulara hiç mi girilmeyeceği” yönündeki soruya da “Girilmemesi gereken konular var. Şöyle söyleyeyim; ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut” sözleriyle yanıt verdi.

Bir başka soru üzerine, en son 2017’de yapılan müfredat değişikliğine işaret eden Tekin, “O tarihten bu yana küçük revizeler dışında kapsamlı bir değişiklik olmadı, kapsamlı değişiklik bu çalışmamızla olacak inşallah” dedi.

Çalışmalar tamamlandığında bunu aralıkta kamuoyuna bir lansmanla açıklamayı planladıklarını da belirten Tekin, değişiklikle mevcut derslerden çıkartmalar olabileceği gibi yeni derslerin de eklenebileceğini kaydetti.