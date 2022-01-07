Ekonomide ‘deneysel’ takılan Arjantin’de 14 ay aranın ardından faiz artışı

Arjantin Merkez Bankası 14 ay aranın ardından gösterge faiz oranını 200 baz puan yukarı çekti.

Ülkede enflasyon yıllık yüzde 51,2 seviyesinde bulunuyor. Banka en son 2020 yılı kasım ayında faizi yüzde 36’dan yüzde 38’e çıkarmıştı.

Bir süredir para politikasında genel kabul görmüş uygulamaların dışında bir yol izleyen banka, diğer ülke merkez bankalarından art arda gelen faiz artırım kararlarıyla zora düşmüş, enflasyonun yüzde 50’lere fırlamasının önüne geçememişti.

Banka ayrıca hükümetin pandemi dönemindeki genişlemeci politikalarına kaynak sağlamak için para basmış, enflasyon beklentilerini iyice kötümserleştirmişti.

IMF yetkilileri aralık ayında Arjantin’i, 40 milyar dolarlık borç ödemelerini yeniden planlamak amacıyla ‘uygun’ bir para politikası uygulamaya çağırmış, özellikle de faiz oranlarının enflasyonu aşması çağrısında bulunmuştu.

Faiz oranını yüzde 40’a çıkaran bankanın açıklamasında toparlanma yolunu izlemeye devam edip para, kur ve finansal istikrar koşullarını güçlendirmek amacıyla para politikası araçlarını yeniden yapılandırmak için bir dizi karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022 yılı boyunca fiyatların genel düzeyi üzerinde baskı oluşturan unsurların azalmasının beklendiği belirtildi. Banka şu değerlendirmeyi yaptı: “Likidite yönetimi ile birlikte kur ve faiz oranı politikası, döviz kuru beklentilerinin iyileşmesine yardımcı olacaktır”.

Diğer yandan banka bir haftalık Leliq faizini yüzde 38’den yüzde 40’a çıkardı.