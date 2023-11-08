Ekimde altın kazandırdı, borsa kaybettirdi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,89’la külçe altında oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde en yüksek reel getiri, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 0,89’la külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 2,36 kazanç sağladı.

Borsa kaybettirdi

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1,23, avro yüzde 0,08 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 yatırımcısına reel getiri imkanı sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 2,87 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,88 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 0,23, avro yüzde 1,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,38, BIST 100 endeksi yüzde 4,27 ve DİBS yüzde 8,22 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.