Ek MTV’ye Anayasa Mahkemesi’nden onay

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek MTV’ye yönelik itirazı reddetti. Böylelikle AYM ek MTV’yi onayladı.

MTV’nin bu yıl bir defaya mahsus iki katı ödenmesini de içeren torba yasa teklifi temmuzda kabul edilmiş ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Araç sahipleri bu sene bir-üç yaşındaki otomobilleri için en az 4 bin 240 lira MTV ödeyecek.

Her yıl olduğu gibi senelik MTV ödemelerini temmuzda tamamlayacak araç sahiplerinin ek MTV ödemelerini ağustos ve kasım sonuna kadar iki eşit taksitte yapması planlanıyordu. İlk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı.

Uygulamaya tepki gösterilmiş ve hukuksuz olduğu gerekçesiyle CHP, düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu.

Ek MTV’yi bugün görüşen AYM, CHP’nin başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Böylelikle AYM, ek MTV’yi onayladı.

Araç sahiplerinin büyük bir çoğunluğu ilk taksit için AYM kararını bekliyordu.