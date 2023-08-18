Ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı

Twitter’da ‘engelleme’ özelliği kalkıyor Twitter’ın sahibi Elon Musk, doğrudan mesajlaşma (DM) haricinde engelleme özelliğinin kaldırılacağını duyurdu. Türkiye ‘sezonluk UEFA ülke puanı’ klasmanında Polonya’yla birlikte zirvede Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’la katılan Türkiye, 3’üncü eleme turunun ardından Polonya’yla birlikte en fazla ülke puanı toplayan ülke […]