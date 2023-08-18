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Yaramazlara biraz batar!

Ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı

Kars’ta ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı’nda kopya çekileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan beş kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen organizatör A.Y. (37) ile sınavda kopya düzenekleriyle yakalanan A.D. (40), M.A. (29), M.D. (57) ve V.Y. (53) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Y. tutuklandı, 4 kişiyse ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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