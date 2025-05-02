EGM'den CHP'nin şoförü hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ‘dur’ ihtarına uymayan ve aracı polisin üzerine sürdüğü iddia edilen CHP’nin taşıyan otobüs şoförü Gökhan Gülyurt hakkında suç duyurusunda bulundu.

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CHP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 1’inci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüneceğini duyurmuş, Ankara Valiliği, partililerin 1’inci Meclis’te toplanmasına çeşitli gerekçelerle izin vermemişti.

Meclis binasına milletvekillerini taşıyan CHP’nin otobüs şoförü Gülyurt, polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ‘konutu terk etmeme’ şartıyla serbest bırakılmıştı.

EGM, 23 Nisan 2025 Çarşamba bir partinin ses ve yayın otobüsünün ‘girişin ve bulunmasının yasak olduğu’ Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığını belirtti.

Açıklama şöyle:

“Sürücü, görevli polis memurumuzun ‘dur’ ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ysa olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.”