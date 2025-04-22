EGM: Sağlığı etkileyecek kimyasal gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), eylemlerde kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı yönünde şikayette bulunan Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) yalanladı.

Fotoğraf: Hazar Dost

TTB, 19 Mart’ta başlayan eylemlerin ertesinde biber gazı gibi göz yaşartıcı gazların kimyasal silah olarak değerlendirilmesini ve kullanımlarının derhal yasaklanmasını talep ettiği bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada Türkiye’nin 1997’de imzaladığı ‘Kimyasal Silahlar Konvansiyonu‘ hatırlatılıyor, biber gazı ve benzerlerinin kapalı yerlerde, yakın mesafeden veya bir topluluğa yoğun olarak kullanılması halinde kimyasal silaha dönüştüğü söyleniyordu.

Emniyet’in açıklamasında TTB’nin şikayete konu iddiaların gerçek dışı olduğu savunuldu.

EGM’nin açıklaması özetle şöyle:

‘Suç duyurusunda bulunulmuştur’

* Türk Tabipler Birliği; 15.04.2025 tarihinde suç uydurma ve dezenformasyon ürünü konularla ilgili bir şikayette bulunmuştur. Şikayete bahis iddialar, mesnetsiz ve gerçek dışıdır.

* Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iftirası atılmıştır. Gerçekleşen toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır. Teşkilat envanterimizde bulunan göz yaşartıcı gazlar, iddialarda ileri sürüldüğü gibi yasaklanmış kimyasal gazlardan olmayıp 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasaklanmayan, AB ülkeleri ile ABD’de de kullanıldığı üzere ülkemizde de toplumsal olayları denetim altında tutmak, kamu düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla kullanılan malzemelerdir.

* Gösteri ve eylem yasağına rağmen yapılan eylem ve gösteriler esnasında yaşanan gözaltına alma iş ve işlemleri de yasal mevzuatı çerçevesinde yapılmıştır. Bu meyanda gözaltına alınan her şahsın girişi ve çıkışında verilen hekim raporlan tutarlılık göstermektedir. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanmamıştır.

* Vatandaşlarımızın yasalara uygun olan toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanması konusunda Bakanlığımızca ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması için her türlü tedbir ilgili birimlerimizce titizlikle alınmaktadır. Bu kapsamda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, kamu görevlilerini hedef gösteren, özveri ile görev yapan Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur.