Eğitim bakanı: Okulların kapanması söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okulların kapanmasıyla ilgili hiçbir durum söz konusu değildir” dedi.

Özer, MEB’in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için iki aydan beri ciddi çalışma yaptıklarını anlatan Özer şöyle devam etti: “850 bin dersliğimiz var. 850 bin derslikten bugün itibarıyla sadece 1496 tane sınıf kapalı. Yani binde 2, yüzde 1’in çok çok altında. Zaman zaman basında, kamuoyunda vakalarla, okullarla ilgili farklı spekülasyonlar oluyor. Gerçekten bizler okullarla, eğitimlerle ilgili çok rahat konuşan bir toplumuz. Yani bir akademisyen okulların açılıp kapanmasıyla ilgili bir görüş serdettiği zaman hangi kitleleri etkilediğini ve bunun gerçekten rasyonel bir politika olup olmadığını düşünmeden çok rahat bir şekilde konuşabiliyor ama aynı refleksi AVM’ler, oteller için göremiyoruz. Okulların kapanmasıyla ilgili hiçbir durum söz konusu değildir ve velilere mümkün olduğu kadar Milli Eğitim Bakanlığından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını özellikle tavsiye ediyorum.

Konuşmalarda ağırlıklı olarak kalabalık sınıflarla ilgili çok atıf yapıldı. Bizim 850 bin dersliğimiz var. Bunun yüzde 56’sındaki öğrenci sayısı 25’in altında. Yani bizim 476 bin 850 sınıfımızda öğrenci 25’in altında. 26-30 arasında yüzde 18, 31-35 arasında yüzde 16. Elbette kim isteyebilir ki bir sınıfta kalabalık öğrenci olsun. Hiç kimse istemez. Bu kadar okul yapılan, dersliklerin bu kadar artırıldığı bir dönemde okul yapmayla ilgili bir sıkıntı olabilir mi? Biraz önce sayın vekillerimizden biri Esenyurt ile ilgili örnek verdi. Esenyurt’ta arazi yok. Esenyurt’ta daha yeni geçen hafta 68 dönümlük arazi bulduk ve 73 okul yapacağız. Esenyurt’taki tüm okul problemlerini de bu şekilde çözmüş olacağız.”

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener günlük 60-70 bin vaka görülmesi durumunda okulların kapanmasının gündeme gelebileceğini söylemiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böyle bir şeyin bilim kurulunun gündeminde olmadığını belirtmişti.