Ege’de bahar havası tam gaz: Kıbrıs için çözüm mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in görüşmesinden ‘bahar havasına devam’ mesajları çıktı. Erdoğan, Kıbrıs için çözüm mesajı verdi.

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Erdoğan ve Miçotakis bir yıl içerisinde üç kez bir araya gelmişti. Miçotakis’in Ankara ziyaretiyle iki lider dördüncü kez görüştü.

Kıbrıs’ta çözüm mesajı

Görüşmenin ardından Erdoğan şunları söyledi:

*Yapıcı ve olumlu bir görüşme oldu.

*Görüş ayrılıklarına rağmen diyayog kanallarını açık tutuyoruz.

*Aramızda çözülemeyecek sorun yok. Her görüşmemizde umudumuz artıyor.

*Kıbrıs sorununun adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

Kariye vurgusu

Miçotakis de şunları söyledi:

*Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor.

*Pozitif diyaloğu devem ettirmek istiyoruz.

*Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini destekliyoruz.

*İkili ilişkilerde işbirliği ve kazan-kazan mantığıyla hareket ediyoruz.

*Kıbrıs’ta BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bir çözüme destek veriyoruz.

*Kariye Müzesi’nin ibadete açılması bizi üzdü. Bu olağanüstü mekanın tüm insanlığa açık olması gerektiğini düşünüyoruz.

Hamas atışması

*Biz Hamas’ı terörist olarak görüyoruz. Türkiye farklı bir yaklaşımda. Ancak masumların korunup kollanması konusunda hemfikiriz.

Erdoğan, son söz olarak şunları söyledi:

*Ben Hamas’ı terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas bir direniş örgütüdür. Hamas’a terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Şu anda 1000 civarında Hamas üyesi Türkiye’de tedavi görüyor.

Miçotakis de bunun üzerine, “Bu konuda mutabık olmadığımızda mutabıkız” dedi.

‘Bitti o iş’ çıkışından sıcak temasa

Miçotakis, Mayıs 2022’de ABD Kongresi’nde Türkiye’ye karşı eleştirel ifadeler kullanmıştı. Erdoğan da bunun üzerine “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” demiş ve başbakanı ABD ziyareti sırasında Türkiye’ye F-16 satışlarını engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Haziranda da Erdoğan’ın Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırmayı bırakması ve uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğine dair açıklamalarıyla iki ülke arasındaki gerilim yeniden artmıştı. Hatta Erdoğan, Yunanistan’ı ikaz edip “Şakam yok, ciddiyim” demişti.

Miçotakis ise Erdoğan’la kaçınılmaz olarak bir araya geleceklerini ve birbirleriyle konuşmayı bırakmamaları gerektiğini söylemişti.

Haziran 2022’deki NATO zirvesinin düzenleneceği İspanya’nın başkenti Madrid’e hareketlenmeden önce de Erdoğan “Yunanistan’la olması gereken yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı kaldırdık. Kalkıp da Miçotakis’in olası görüşme talebine evet diyebilir miyiz? Bitti o iş. Kendilerine çeki düzen vermeliler” demişti.

İlk görüşme

Erdoğan ve Miçotakis, bu süreçte ilk kez NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 12 Temmuz 2023’te Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bir araya gelmişti.

İkinci görüşme 20 Eylül 2023’te Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu ABD’nin New York şehrinde yapıldı.

Üçüncü görüşme Erdoğan’ın 7 Aralık 2023’te Atina ziyaretinde yapıldı.