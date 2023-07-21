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Yaramazlara biraz batar!

Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi’nde saat 02:49’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’un duyurduğuna göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem

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Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi’nde saat 02:49’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’un duyurduğuna göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü. Deprem