Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi’nde saat 02:49’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’un duyurduğuna göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü.
Yaramazlara biraz batar!
Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi’nde saat 02:49’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’un duyurduğuna göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü.
Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi’nde saat 02:49’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’un duyurduğuna göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü. Deprem
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) Twitter’a reklam verilmesini yasakladı.
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