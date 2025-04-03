Ege Cansen: Sakın şeytan TL'nin içine yerleşmiş olmasın?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Şu veya bu şekilde kendilerince önemli miktarda bir varlık sahibi olan kişilerin yeni sorunu bu serveti korumaktır. Hatta mümkünse serveti durduğu yerde büyütmektir. Buna da “Paradan para kazanmak” denmektedir. Tasarruf eden kişinin alacağı ilk karar, birikimini hangi ‘para birimi’nde park edeceğidir. Yaşanmış enflasyonlar nedeniyle ciddi para sahipleri, tasarruflarını TL’de park etmiyor.

Hatta Türkiye’de de park etmiyor. Fırsat bulursa kısmen dışarı yolluyor. Serveti korumak için izlenen standart yöntem, gayrimenkule ve işe yeterince yatırım yaptıktan sonra parayı, altına ya da dövize bağlamaktır. Bunların ikisi de ithal malıdır. Yani ülkede, sadece yatırım veya tüketim için değil ‘tasarruf’ için de döviz talep ediliyor.

Bu da döviz fiyatlarını sürekli yükseltiyor, artan döviz fiyatları da enflasyonu yukarı itiyor. Enflasyon çıkınca insin diye faizi artırıyor sonra faiz nasıl indirilir derdine düşüyoruz. Böylece başlanan noktaya geri dönülüyor. Sakın şeytan, TL’nin içine yerleşmiş olmasın?

Ege Cansen’in yazısı