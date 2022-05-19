Ege Cansen: Ortada bir tutarsızlık var

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul’da yaşayan ücretlilerin tüketim sepetine göre hesapladığı “geçim maliyeti artışı” da yıllık %80, İstanbul için hesapladığı Toptan Eşya Fiyatları yıllık artışı da %73. Yani tüketici fiyatları Türkiye genelinde %70, İstanbul’da %80 artmış. Buna karşılık TÜİK’in yurt içi üretici fiyat artışı ise %122. Yani Türkiye genelinde “üretici” fiyatları %122 artarken, İstanbul’da “toptan” eşya fiyatları sadece %73 artmış. Her ne kadar “üretici” ile “toptan eşya” fiyatları aynı şey olmasa da, ortada benim açıklayamadığım bir tutarsızlık var.
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