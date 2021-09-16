Ege Cansen: Müstakbel başkanın enflasyonu nasıl düşüreceğini öğrenmek istiyorum

Başkan Erdoğan, bir açılış töreninde “Raflardaki fahiş fiyatları (ben bunu denetim ve cezalarla diye yorumladım) durduracağız” diye kükreyerek, enflasyonla mücadelede en yanlış yola sapacağının sinyalini vermiş oldu. Görünen o ki; Erdoğan’ın hükümranlık dönemi bitmektedir. Kendisinin bizzat kurduğu “astığı astık, kestiği kestik” bir cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilme usulü, Erdoğan için aslında tam bir tuzaktır. Birinci turda seçilemezse, ikinci turda seçilme şansı sıfıra yakındır. Bunun sonucunda Millet İttifakı iktidara gelecektir. Ben şimdi müstakbel başkanın enflasyonu nasıl düşüreceğini öğrenmek istiyorum. Benim görüşüme göre Erdoğan’ın yaptıklarının tersini yapınca, enflasyon kendiliğinden düşmez.
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Rus aşısı bilmeceye döndü: Bakanlık hala sessiz, neden kullanılmadığı belli değil
Türkiye’ye getirildiği söylenen 400 bin doz Rus aşısı Sputnik V’nin akıbeti bilinmiyor. Söz konusu aşılar kullanıma sokulmadı. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Anlaşmayı imzaladık” diyerek ‘müjdelediği’ 50 milyon doz Sputnik V aşısı ise açıklamanın üzerinden altı ay geçmesine rağmen hala ortada yok.
‘Dijital TL’ için ilk adım
Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK ile ikili mutabakat zabıtlarının imzalandığını ‘dijital TL’ için işbirliği platformunun oluşturulduğunu duyurdu.
Dokuza kadar sayabilenlerin parmak hesabı
Türkiye demokrasisinde, başlangıçtan beri süregelen yapısal bir çarpıklık var; demokrasiyi seçimden, sandıktan ibaret sanmak. Bu durumun yarattığı belli başlı sonuçlar var…
ÇHD davası: Kozağaçlı ve Timtik tahliye edilmedi; dosya mütalaa için savcılığa
Kasım 2017’den bu yana tutuklu bulunan avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik tahliye edilmedi.
Deprem yetmedi şimdi de ‘TOKİzedeler’: ‘Dayatmayla borç senedi imzalattılar’
TOKİ, İzmir depreminde ağır hasar gören ve yıkılan evler için yeni binalar inşa ediyor. Evlerin yapıldığı bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yedi proje alanı olarak belirlendi. Deprem günü devletin üst kademesinden birçok isim depremzedelere her koşulda yaraları sarma sözü vermişti. Ancak sözler tutulmadı. Sözler tutulmadığı gibi bir de vatandaşlara borç senetleri imzalatıldı. Borcun ne kadar olduğunu ise ne imzalayanlar ne de imzalatanlar biliyor. Üstelik imzayla beraber vatandaşların tapuları da hazineye devredildi.